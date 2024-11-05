100 спасателей получили ключи от арендных квартир в Бресте

Подарки для жителей Беларуси к 7 ноября всегда очень разные: где-то мост или новая дорога, корпус больницы или детский сад, стадион или жилой дом, перечислять можно долго, каждый год – это целый марафон больших и маленьких открытий. Главное, что это те объекты, появления которых очень ждут люди в больших городах и маленьких поселках. Подарков много не бывает. И сегодня их в Бресте было 100. 100 ключей для службы 101. Спасатели получили арендное жилье в канун Дня Октябрьской революции. Многоквартирный дом расположился в одном из самых молодых микрорайонов города, где в шаговой доступности современная поликлиника, школа и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 лет на службе. Сперва шел по следу причины пожара, а сегодня Дмитрий Авдейчик в команде тех, кто предотвращает и распознает чрезвычайные ситуации: от подтоплений и ураганов до промышленного выброса аммиака. Инспекция защитных помещений предприятий, где в случае ЧС будут находиться люди – мелочей не бывает.

Еще 4 месяца назад Дмитрий Авдейчик служил в Пружанах. В Брест переехала большая семья с женой-педагогом и 3 детьми. На новом месте остались без надежного домашнего тыла. Жизнь с нуля на съемной квартире.

Ольга Авдейчик:

Всегда хочется свое и очень не просто создать уют, я вам скажу, даже не так просто все сохранить в целостности с такими шустрыми парнями, как у нас.