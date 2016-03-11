Новое здание Белорусского детского хосписа презентовали 11 марта в Боровлянах

Новости Беларуси. С общей помощью. Новое здание Белорусского детского хосписа презентовали сегодня, 11 марта, в Боровлянах. Уникальный комплекс построен по европейским стандартам. Палаты для детей, квартиры для родителей. А еще игровые комнаты, образовательные центры и классы для обучения. В хосписе сделано все, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя максимально комфортно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через неделю Владу исполнится 14. Сейчас он без труда раскладывает кубики по цветам и форме, играет с родителями, незатейливо улыбается. Но буквально несколько лет назад мальчик и передвигался-то с трудом. Реанимацию приходилось вызывать по несколько раз в месяц. Влад попросту переставал дышать.

Людмила Ширяева, мама:

На самом деле, это страшно, когда у тебя на глазах ребенок чернеет, а ты ничего не можешь сделать.

Полная глухота, атрофия зрительных нервов, пневмосклероз, глубокая умственная отсталость… На одного маленького человека природа возложила, казалось, непосильное – около 20-ти диагнозов. Настоящим спасением стал хоспис. Родителям объяснили, что и как надо делать, помогли с препаратами.

Людмила Ширяева, мама:

Нам все время помогал хоспис. Гастростому заказывали из Англии все время через хоспис, перевязочные материалы.

Белорусский детский хоспис помогает таким детям, как Влад, уже более 20-ти лет. За это время тысячи во всех смыслах маленьких судеб прошли через эту организацию. Только сейчас на учете более 150-ти пациентов. А сегодня в Боровлянах презентовали новое здание – уникальный комплекс, по сути, центр детской паллиативной помощи в Европе.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Это центр реабилитации, которого у нас не было в принципе. Я очень на него рассчитываю. Думаю, что очень многие родители получат гораздо более качественный уровень помощи здесь. Им не надо будет собирать деньги, чтобы уехать в Германию или Израиль, куда-то в Польшу на реабилитацию.

Дарел Энн Хардмэн, председатель попечительского совета Белорусского детского хосписа (Великобритания):

Это передовой детский хоспис не только в Беларуси, не только в странах бывшего Советского союза, но, я бы сказала, вообще в Европе. Потому что такого здания, как здесь, даже у нас в Англии нет.

Здесь нет коридоров, палаты выходят исключительно на солнечную сторону, а из Окон виднеется сосновый бор. Все продумано до мелочей. Символична даже сама форма здания.

Инна Иванская, заместитель директора по строительству Белорусского детского хосписа:

Подкова – это символ счастья. Все мы желаем этим детям как можно больше счастья.

Его, правда, строили всем миром. Пожертвования делали как крупные организации, известные спортсмены, зарубежные компании, так и обычные белорусы. Сейчас идет сбор средств на оборудование. А первые пациенты появятся здесь уже в июне.

Анастасия Винчо, СТВ:

Стены в цветах радуги, яркие рисунки на каждом шагу. Все здесь говорит о жизни. О той, в которой нет места тяжелому диагнозу. Где есть счастливые улыбки и такой беззаботный детский смех.