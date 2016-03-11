Доктор экономических наук Владимир Шимов – о пенсионной политике Беларуси: Мы подошли сегодня к той черте, когда ждать уже нельзя

Новости Беларуси. Тема пенсионного возраста станет главной и в итоговой программе «Неделя» на СТВ в это воскресенье, 13 января. Мы ожидаем серию телемостов с Китаем и Казахстаном. А гостем передачи станет экс-министр экономики Беларуси, автор первой программы социально-экономического развития страны, доктор экономических наук, профессор Владимир Шимов.

Владимир Шимов, доктор экономических наук, профессор:

Фактически на этом пенсионном возрасте остались мы, Россия, Узбекистан и Украина – 55 и 60 лет. Все остальные уже имеют либо 58 и 63, либо 60 и 65. Но большая часть имеет соотношение 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Все остальные уже перешли. Я глубоко убежден, что мы подошли сегодня к той черте, когда ждать уже нельзя, если мы говорим о стабильной социальной системе обеспечения.