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В Беларуси активно приступили к благоустройству дворов после зимы

11 марта 2016 16:40
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Новости Беларуси. В Беларуси активно приступили к благоустройству дворов и улиц  не только в столице, но и в регионах. Работы по наведению порядка на детских площадках и клумбах в самом разгаре. Фронт работ обширный: выходят с граблями и лопатами и жильцы домов, и сотрудники компаний, облагораживая территорию возле офисов. Однако основная ответственность за чистоту – на коммунальщиках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Григорий Туровец, первый заместитель генерального директора предприятия «Гомельское городское ЖКХ»:
Активно ведем работы по уборке улично-дорожной сети от смета, который накопился за зимний период от посыпки улиц. Активизировали работу по обрезке, формированию крон на зеленом хозяйстве. Привлекаем субъекты хозяйствования. Они работали у нас начиная с 1 марта, работают и сейчас. Кроме того, администрация района планирует провести ряд субботников.

 

# общество # Субботники в Беларуси # Григорий Туровец

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