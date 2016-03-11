«К нам отказывается приезжать «скорая»: Колодищи-2 из-за болота вместо дороги практически отрезаны от мира

Новости Беларуси. Люди на болоте. Иначе не назовешь жителей поселка Колодищи. На центральную улицу города не заезжают ни такси, ни скорая помощь. А проскочить сквозь непролазную грязь удаётся лишь отчаянным и очень удачливым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Костя:

Вот это жесть!

С маленьким Костей сложно поспорить: лужи, непроходимая трясина и грязь. Дорога в Колодищах, и без того ухабистая, с приходом весны превратилась в настоящее болото.

Раньше агрогородок был полигоном. С 1992 года начали строиться дома, заселяться семьи, бывшая военная площадка постепенно стала превращаться в поселок. Но вот дорог изменения не коснулись, как будто на них только вчера разъезжали многотонные танки.

Юлия Матяш, СТВ:

Это главная улица агрогородка. Как по иронии, она названа в честь энтузиастов. Вот и ее жильцы не теряют оптимизма и даже в шутку предлагают производителям внедорожников проводить здесь тест-драйвы.

Но даже внедорожники, на которые дружно пересели все жители поселка, порой не помогают доплыть до работы, школы или садика. За 2 часа нашей работы на этом месте сели на мель целых три машины. А простым автомобилям экзотические ралли и вовсе не по плечу.

Ирина Аникеева, житель поселка Колодищи – 2:

К нам отказывается приезжать «скорая», почта. Мы выписываем газеты – к нам их не возят. На сегодняшний день, к нам отказалась ехать мусорка, потому что оно застряла. Вот люди по поддонам ходят к домам, потому что пройти невозможно.

Каждый год 7 километров дороги буквально растекаются по агрогородку. Причина тому — и обильные осадки, и тяжелая техника, которая подъезжает к строящимся домам. Правда, есть еще обстоятельство, по которому у энтузиастов с одноименной улицы так и не появилось долгожданного асфальта.

Вацлав Савич, заместитель председателя Колодищанского сельского исполнительного комитета Минского района:

Нет средств на благоустройство данной дороги. Поэтому до сих пор она находится в таком состоянии.

Местные и сами готовы проложить путь – за собственные деньги, правда, юридически на это они не имеют права: могут только подсыпать щебнем ямы. А вот в вышестоящих инстанциях, похоже, состоянием дорог довольны… Более того, утверждают, что уже вложили в обустройство центральной улицы внушительную сумму.

Ирина Аникеева, житель поселка Колодищи – 2:

Вот эта дорога, на которой мы сейчас с вами находимся, согласно последней отписке выполнена в асфальтограннуляте. То есть туда еще 800 метров в шикарном асфальтограннуляте в 12 метров шириной.

Нет дороги – нет и школьного автобуса. А в коттеджном поселке почти две сотни школьников. До остановки – 5 километров по бездорожью.

Наталья Щурко, житель поселка Колодищи – 2:

Даже одного ребенка, двух забирают из соседних деревень. А наши дети по 3-4 км ходят пешком. Никто абсолютно не обращает на это внимание, это считается в порядке вещей.

Пока «люди на болоте» только обивают пороги чиновников, воз, как говорится, и ныне там, как и застрявший в грязи центральной улицы бывшего военного полигона внедорожник.