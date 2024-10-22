2 аллеи заложили в ботаническом саду Витебского медуниверситета

В ботаническом саду Витебского государственного медицинского университета появились две новые аллеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их заложили в честь знаменательных дат: 90-летия вуза и 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Инициативу поддержали студенты и преподаватели. Вместе они высадили 35 саженцев красного клена, фундука и грецкого ореха. Теперь молодые деревца будут расти и крепнуть, напоминая о подвигах предков и преемственности поколений.

Никодим Бриль, студент Витебского государственного медицинского университета:

Мы будем стараться находить время, чтобы приезжать, ухаживать за деревьями. Будет интересно наблюдать, как этот парк в течение многих-многих лет будет зеленеть, приносить плоды.

Людмила Лакотко, заведующая ботаническим садом Витебского государственного медицинского университета:

У нас заложена кленовая аллея из красных кленов, 15 штук, в честь 80-летия освобождения Белоруссии, в честь ветеранов-медиков. И заложена ореховая аллея из 10 саженцев фундука и 10 саженцев грецкого ореха, посвященная 90-летию ВГМУ.