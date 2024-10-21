Александр Лукашенко поздравил Лыонг Кыонга с избранием на пост Президента Вьетнама, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

«Этот выбор подчеркивает Ваш высокий авторитет и большое доверие со стороны партии, государства и народа. Убежден, профессиональные знания и богатый жизненный опыт позволят вам эффективно исполнять обязанности руководителя государства в интересах его граждан» – говорится в поздравлении.