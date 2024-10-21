Прямой эфир

Лукашенко поздравил Лыонг Кыонга с избранием на пост Президента Вьетнама

21 октября 2024 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко поздравил Лыонг Кыонга с избранием на пост Президента Вьетнама, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Лыонг Кыонга с избранием на пост Президента Вьетнама-2

«Этот выбор подчеркивает Ваш высокий авторитет и большое доверие со стороны партии, государства и народа. Убежден, профессиональные знания и богатый жизненный опыт позволят вам эффективно исполнять обязанности руководителя государства в интересах его граждан» – говорится в поздравлении.

Лукашенко поздравил Лыонг Кыонга с избранием на пост Президента Вьетнама-4

Президент выразил надежду на дальнейшее укрепление белорусско-вьетнамских отношений, основанных на многолетних традициях дружбы и взаимной поддержки. Александр Лукашенко пожелал новому главе Вьетнама крепкого здоровья и успехов в ответственной работе, а также пригласил посетить Беларусь.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Вьетнам

Другие новости рубрики

Все новости
В ТЦ «Столица» организовали насыщенную программу в завершение Недели родительской любви
21 октября 2024 19:23

В ТЦ «Столица» организовали насыщенную программу в завершение Недели родительской любви

В Минске пройдут Дни культуры Шэньчжэня в 2025 году
21 октября 2024 19:20

В Минске пройдут Дни культуры Шэньчжэня в 2025 году

Более 100 тысяч человек привились против гриппа в Минске
21 октября 2024 19:20

Более 100 тысяч человек привились против гриппа в Минске