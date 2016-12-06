Новобранцы белорусской армии принесут присягу 10 декабря

Новости Беларуси. Молодое пополнение призывников усиленно готовится к присяге. Она состоится 10 декабря. Новобранцы постигают основы военного дела и своих будущих специальностей.

Они изучают технику прыжка с парашютом, знакомятся с видами стрелкового оружия, обучаются тактике современного боя. Новоиспеченная «крылатая гвардия» отрабатывает приземление и учится укладывать парашюты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Денис Кошиль, заместитель командира батальона:

Идет сначала теория: им рассказывается, что такое парашют, назначение его, тактико-технические характеристики. Потом они выходят уже именно сюда, на воздушно-десантный комплекс, отрабатывают все элементы соответствующие, что включает в себя совершение прыжка, именно отделение от летательного аппарата, нахождение в самом летательном аппарате, нахождение в воздухе, приземление, действия на площадке приземления. Никто не отказывается, все идут, все стремятся. Стремление есть уложить парашют, попасть в небо, совершить первый прыжок.