Лучших волонтеров 2016 года наградили 5 декабря в Минске

Новости Беларуси. Забота о ветеранах и детях, благотворительные акции и марафоны. Для людей, которые дарят добро, это вовсе не набор громких слов, а обычные моменты из повседневной жизни.

5 декабря в Минске наградили лучших волонтеров, которые весь год находили время и силы помогать другим.

В центре внимания была «Елка желаний»: ее украсили открытками с пожеланиями и словами благодарности воспитанники детских домов, дети-инвалиды и все те, кому помогают добровольцы.

Волонтеры:

Да, может быть, они инвалиды. Но она, как и все люди, любят петь, танцевать, играть в те же самые шашки. Поэтому нам с ними интересно так же, как и им с нами.

Мы счастливы, что можем что-то дать детям, которые остались без родителей.

Когда ты понимаешь, что ты столько старался, делал, сколько себя вкладывал, и у тебя наконец-то получилось – это очень запоминается.

Этот конкурс уже стал традиционным.

Движение «Доброе сердце» объединяет более 34 тысяч человек из разных уголков Беларуси.

Среди волонтеров и школьники, и студенты, и спортсмены, и звезды эстрады. И помочь они готовы всем, чем могут. Кто-то, например, перевоплощаются в клоунов и дарят детям праздник. Другие учат пенсионеров пользоваться интернетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Сегодня работа наших волонтеров многогранна. Они помогают от самых обездоленных слоев населения до тех людей, до тех людей, которые сегодня просто нуждаются в поддержке и добром слове.

Естественно, у нас есть и спортсмены-волонтеры.

Особенно если мы говорим о тех ребятишках, которые учатся в Университете физической культуры, в училищах олимпийского резерва. Они все тоже постоянно принимают участие в разных мероприятиях.