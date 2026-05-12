Недостатков везде хватает – Лукашенко обсудил кадровые изменения в армии

Кадровые решения 12 мая затронули несколько ключевых направлений – это промышленность и региональное управление. Был анонсирован и ряд перестановок в Вооруженных силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кадровые решения 12 мая затронули несколько ключевых направлений – это промышленность и региональное управление. Был анонсирован и ряд перестановок в Вооруженных силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент делает ставку на управленцев-практиков – тех, кто знает специфику производства, жизнь регионов. Новые руководители назначены в Гомеле, Мозырском районе и на Белорусском металлургическом заводе.
Ну, а самый мужской разговор сегодня состоялся с министром обороны. Из всех сегодняшних докладчиков Виктор Хренин долгожитель в должности.
– Это сколько ты уже министр?
– Более шести лет. В январе 2020 года, товарищ Президент, вы меня назначили министром обороны.
– Шесть лет уже.
– Так точно.
Вопрос, конечно, интригующий. Хотя наша система обороны модернизируется четко, с выработанной стратегией. И проверку проходила не раз. В разных условиях. С конца 2025 года тесты для настоящих мужчин организовали по инициативе Главнокомандующего в небывалые холода.
Александр Лукашенко:
20-й год когда-то пережили, тоже для нас был урок и для армии, и для себя. После этой проверки, я знаю серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь в хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают, их везде хватает. Я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает.
Лукашенко обсудил с министром обороны обновление командного состава.
Уже второй день подряд в повестке Первого тема обороны государства. Хотя она каждый день в центре внимания Президента. Вчера обсудили гособоронзаказ, а сегодня кадровые пертурбации. Все выводы сделаны после внезапной и до этого небывалой встряски армии.
Кадровые решения – впереди. Очень обнадеживающая тенденция. На армейском сленге это звучит как «защищать Родину». Заряжены не только кадровые военные, но и призванные из запаса.
Хренин: на плечах военных ответственность за суверенитет, независимость и территориальную целостность. Читайте здесь.
Армия – это не только действующие части и соединения. Это консолидированная готовность всего народа защищать Родину. Это показала и наша Победа – сила духа не менее важна, чем мощь оружия.