Недостатков везде хватает – Лукашенко обсудил кадровые изменения в армии

Кадровые решения 12 мая затронули несколько ключевых направлений – это промышленность и региональное управление. Был анонсирован и ряд перестановок в Вооруженных силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент делает ставку на управленцев-практиков – тех, кто знает специфику производства, жизнь регионов. Новые руководители назначены в Гомеле, Мозырском районе и на Белорусском металлургическом заводе. Ну, а самый мужской разговор сегодня состоялся с министром обороны. Из всех сегодняшних докладчиков Виктор Хренин долгожитель в должности.

– Это сколько ты уже министр?

– Более шести лет. В январе 2020 года, товарищ Президент, вы меня назначили министром обороны.

– Шесть лет уже.

– Так точно. Вопрос, конечно, интригующий. Хотя наша система обороны модернизируется четко, с выработанной стратегией. И проверку проходила не раз. В разных условиях. С конца 2025 года тесты для настоящих мужчин организовали по инициативе Главнокомандующего в небывалые холода.

Александр Лукашенко:

20-й год когда-то пережили, тоже для нас был урок и для армии, и для себя. После этой проверки, я знаю серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь в хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают, их везде хватает. Я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Лукашенко обсудил с министром обороны обновление командного состава.