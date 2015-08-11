Новая школа в минском микрорайоне Лебяжий откроется 1 сентября

Новости Беларуси. День знаний станет днем новоселья. 1 сентября в столице откроется новая школа. Под номером 32 она будет функционировать в микрорайоне Лебяжий.

Школа-новостройка оборудована по последнему слову техники. Компьютерные и лингафонные классы, хореографический, спортивный и тренажерный залы.

Такая база позволяет детям заниматься и во внеурочное время: в школе будут организованы спортивные секции и кружки.

Кроме того, в этом микрорайоне в 2015 году запланировано открытие еще и детского сада на 190 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Приходько, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В школе №32 в микрорайоне Лебяжий практически завершены общестроительные работы. Сегодня работает уже комиссия по приемке и вводу объекта в эксплуатацию. Набираются учащиеся, формируется коллектив. Что касается детского сада в микрорайоне Лебяжий, он с бассейном, строительная готовность объекта сегодня находится на достаточно высоком уровне – порядка 85%.