Новая фишка Гродно – «кофейный» туризм! Узнали, почему здешний напиток хвалят даже иностранцы

Новости Беларуси. Гродненская область по туристической активности бьет цифры доковидного периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос порождает предложение! На предстоящее лето в регионе запланированы десятки мероприятий, а ученые и студенты Купаловского вуза и вовсе предлагают отведать новую ароматную грань путешествий. В архивах удалось обнаружить, что именно из Гродно берет начало кофейная история Беларуси. Путешествие с ароматом кофе – репортаж Галины Буро.

Мы поменяли – до этого у нас висели флажки, мы решили, что это будет более трендово, ярко, красиво. В следующую среду у нас уже запланирован живой звук, выступление. А еще новая мозаика на полу на манер питерских двориков. В туристический сезон – в новом убранстве. В одной из самых известных кофеен в центре Гродно днем вкусно, вечером еще и музыкально. Неслучайно атмосфера привлекает туристов.

Павел Попелушко, директор кофейни:

Была компания, они были итальянцы, они прямо были вот итальянцы-итальянцы, такие эмоциональные, шумные, к счастью, очень высоко оценили уровень нашего кофе. Сказали, что будто в Италии оказались.

Статистика подтверждает: туризм в регионе не только ожил, но и бьет цифры доковидного 2019-го. Больше полумиллиона путешественников за прошлый год (и это посчитаны лишь те, кто в составе организованных групп). На этот сезон ожидается настоящий туристический бум. На лето практически не осталось мест в лучших гостиницах Гродно. Особенно вырос спрос на дни проведения II Игр стран СНГ. Среди новинок и экопутешествия.

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Устойчивым таким трендом остается развитие экологических маршрутов – это сплавы на байдарках, это сафари-туры, ретрит-туры, которые предлагает в том числе наша агроусадьба, мастер-классы. И более или менее, скажем так, спокойный, размеренный экологический отдых – вот в этом году уже появились, например, маршруты интересные по Липичанской пуще, по реке Щаре. И, конечно, гастрономический туризм. Удивить местной кухней можно не только зарубежных гостей (среди них, к слову, большинство – россияне), но и белорусов. Ведь в Гродненском регионе есть свои коронные блюда со статусом культурных ценностей.

Галина Буро, корреспондент:

У Гродненского региона немало туристических изюминок. Это и Августовский канал, и Старый замок, и брендовый фестиваль национальных культур, а теперь еще и фестиваль «Бацькава булка». Но может появиться еще одна фишка. И она у меня в руках. Да, именно Гродно претендует на звание кофейной столицы Беларуси. Это доказали ученые Купаловского университета, когда изучили архивы. А в год 340-летия появления кофе на наших землях провели презентацию в культурном центре «Фестивальный».

Александр Горный, доцент кафедры истории Беларуси Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Горад Гродна непасрэдна звязаны з гісторыяй кавы на беларускіх землях, таму што менавіта тут выявілася нашымі гісторыкамі гродзенскімі, што была створана першая вядомая на сённяшні час кавярня «Кафе-хаус», якая была створана ў 1780-я гады намаганнямі знакамітага гродзенскага мецэната, фінансіста, кіраўніка нашага горада Антонія Тызенгаўза. Гэтая кавярня, яе лакалізуюць – яна знаходзілася на месцы галоўнага корпуса Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Светлана Адамович, заведующая кафедрой перевода и межкультурной коммуникации Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мы будем обсуждать с представителями гродненских кофеен. Возможно, совместно с кофейнями мы будем проводить что-то подобное или что-то новое.