Митрополит Вениамин: мы хотим сохранить лучшие традиции нашего народа

Новости Беларуси. Мир, семья и преемственность поколений. Эти темы стали сегодня, 26 мая, ключевыми на международном молодежном форуме в духовно-просветительском центре «Ковчег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка объединила более 200 экспертов из России и Беларуси, к диалогу также присоединилась молодежь.

Уже традиционно программу открыли утренним молебеном. Сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей среди молодежи, ориентир на здоровые отношения, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни – основная цель форума. Психологи, педагоги и священнослужители провели мастер-классы и беседы с ребятами. Возможность пообщаться с ровесниками, лидерами и обменяться мнениями вызвала бурю положительных эмоций у участников мероприятия.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Данный проект – это одно из новых направлений работы, в которую вовлечены не только церковь, но и Министерство образования, и общественный фонд в поддержку семейных ценностей. Мы опираемся на традиции и хотим сохранить лучшие традиции нашего народа. И чтобы это зафиксировать, естественно, нужно передать подрастающему поколению.

Андрей Зубенко, председатель правления благотворительного фонда «Покров»:

Очень много было активных идей, креативных идей, которые получали хорошую оценку. Потому что молодые люди – это новый шаг, это новый современный мир. Но он должен оставаться всегда в традициях нашего народа и в воспитании преемственности поколения.

По итогам форума разработают резолюцию с духовно-нравственными тезисами. Ее разместят на сайтах вузов, Министерства образования и духовных центров.