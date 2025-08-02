День железнодорожника отметят в Беларуси. О тонкостях своей профессии рассказал машинист тепловоза

Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник, День железнодорожника, отмечают труженики стальных магистралей Беларуси. И сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь о тонкостях своей профессии расскажет Александр Венгловский, машинист тепловоза локомотивного депо Минск Минского отделения Белорусской железной дороги.

Юрий Царев, СТВ:

Александр, расскажите, как вы пришли в профессию? Это романтическая какая-то мечта детства или дело случая?

Александр Венгловский, машинист тепловоза локомотивного депо Минск Минского отделения Белорусской железной дороги:

У меня на этот счет очень много теорий. Я считаю, что повлияло мое детство в городе Пинске, на родине мамы. Находясь там на летних каникулах у бабушки и дедушки, рядом была железная дорога. И так получилось, что я очень много времени проводил возле нее, махал поездам, мне сигналили машинисты. Когда я уже вырос, не было у меня сомнений по поводу выбора профессии, я подал документы в наш Минский колледж железнодорожного транспорта, поступил по профессии помощника машиниста тепловоза, электровоза. Отучился 3,5 года и уже начал свою трудовую деятельность.

Александра Каштанова, СТВ:

Вы машинист тепловоза. В чем главные особенности вашей работы?

Александр Венгловский:

Я машинист не только тепловоза, но и электровоза и дизель-поезда. Особенность наша в пассажирском движении в данном случае – это своевременно и безопасно доставить людей из одного города в другой. В пассажирское движение люди приходят не сразу, то есть они предварительно работают в грузовых поездах, еще где-то. Уже набравшись опыта, получив соответствующий класс квалификации, их допускают к вождению людей. То есть акцент идет именно на людей, на безопасность. С пассажирскими поездами работают опытные люди.