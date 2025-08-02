Прямой эфир

Стали известны первые победители «Минского триатлона»

02 августа 2025 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В столице в разгаре международный турнир «Минский триатлон». Побороться за призы отважились более 2 тысяч участников из десяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный «Минский триатлон» собрал более 2 тыс. участников.

Стали известны первые победители «Минского триатлона»-2

Организаторы предложили на выбор несколько дистанций. Самые стойкие и мужественные выбрали половинку от Ironman. Выдержать такой марафон под силу далеко не каждому. В этом году всю призовую тройку составили россияне. Равных не было Кириллу Кравченко из Москвы.

Кирилл Кравченко, победитель международного турнира «Минский триатлон»:
Лучшая гонка. В том году была чуть похуже, в этом прям вообще все отлично. В том году трасса была чуть короче, ну и плавание в этом году поинтереснее. В том году и бег был покороче. Поэтому в том году результат был 3,53, а в этом 4,00. Но это, наоборот, лучше, потому что ровно 90, ровно 21.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Более 1 млн изделий для школьников поступило в объекты торговли
02 августа 2025 10:35

Более 1 млн изделий для школьников поступило в объекты торговли

Президент поздравил работников и ветеранов органов госконтроля с профессиональным праздником
02 августа 2025 10:30

Президент поздравил работников и ветеранов органов госконтроля с профессиональным праздником

Поддержка людей с ограниченными возможностями в Беларуси. Анонс ток-шоу «Большой город»
02 августа 2025 08:11

Поддержка людей с ограниченными возможностями в Беларуси. Анонс ток-шоу «Большой город»