Стали известны первые победители «Минского триатлона»

В столице в разгаре международный турнир «Минский триатлон». Побороться за призы отважились более 2 тысяч участников из десяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы предложили на выбор несколько дистанций. Самые стойкие и мужественные выбрали половинку от Ironman. Выдержать такой марафон под силу далеко не каждому. В этом году всю призовую тройку составили россияне. Равных не было Кириллу Кравченко из Москвы.

Кирилл Кравченко, победитель международного турнира «Минский триатлон»:

Лучшая гонка. В том году была чуть похуже, в этом прям вообще все отлично. В том году трасса была чуть короче, ну и плавание в этом году поинтереснее. В том году и бег был покороче. Поэтому в том году результат был 3,53, а в этом 4,00. Но это, наоборот, лучше, потому что ровно 90, ровно 21.