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«Хотела поработать, ощутить медицину». Лучших студентов и волонтёров отметили в БГМУ

17 декабря 2021 10:56
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Новости Беларуси. Они помогают старшим коллегам в больницах и в поликлиниках в деле борьбы с COVID-19, при этом показывают высокие результаты в учебе. Лучших студентов и волонтеров отметили в Белорусском медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотела поработать, ощутить медицину». Лучших студентов и волонтёров отметили в БГМУ-1

Почетное событие приурочили к вековому юбилею БГМУ. Свыше 1 000 учащихся получили благодарности. Лечебный, фармацевтический, педиатрический, стоматологический факультеты не остались в стороне, когда понадобилась помощь врачам.

«Хотела поработать, ощутить медицину». Лучших студентов и волонтёров отметили в БГМУ-4

Ариана Акопян, студентка БГМУ:
Я помогала врачам в процедурном кабинете, были огромные очереди на прививки. Делали прививки «Спутник V», «Спутник Лайт», также китайскую вакцину. Я считаю, что вакцина поможет в борьбе с ковидом. Я посчитала, что это хороший опыт для будущего. Хотела поработать, ощутить медицину.

«Хотела поработать, ощутить медицину». Лучших студентов и волонтёров отметили в БГМУ-7

Татьяна Шевела, декан стоматологического факультета БГМУ:
Когда случилась такая ситуация с COVID-19, мы не заставляли студентов, мы просто сказали, что практическому здравоохранению нужна помощь. И пришли практически все, все волонтеры. Волонтеры – это те люди, которые работают после учебы. У них очень сложный вуз. Они учатся с 8 до 5 вечера. После 5 вечера, они идут, занимаются, вносят свою лепту в помощь пациентам и практическому здравоохранению. Но при этом они сохраняют высокие знания и подготовку.

Синхронизация теории и практики – это уже, скорее, традиция для БГМУ. К примеру, на базе университета уже работает своя «Школа молодого имплантолога». Впереди открытие университетской клиники.

# Образование в Беларуси # общество # Ариана Акопян # Татьяна Шевела # Фотофакт

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