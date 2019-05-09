«Гордимся, что в боях отстояли свою страну». Как в Минске праздновали 9 Мая

Новости Беларуси. Великая победа – безусловное торжество жизни над смертью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске. Традиционно 9 Мая именно здесь начинаются официальные торжества. В 2019 году празднование Дня Победы в нашей стране проходит под девизом «Беларусь помнит». Корреспондент Юлия Бешанова с подробностями. «Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт Чтобы получить возможность вот так, под мирным небом, вспомнить поименно всех тех, кто отдал жизни в военное лихолетье, понадобилось долгих 1418 дней и ночей. Именно столько длилась Великая Отечественная война. Отставной полковник Павел Ерошенко форсировал Вислу и зимний Одер, помнит как брали Зееловские высоты. Участник штурма Берлина, Победу он встречал под стенами Рейхстага.

Павел Ерошенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Я связист. Мне было очень приятно громогласно объявить всем подразделениям: «Войне конец». Что касается Беларуси, она красивая, прекрасная. Мы гордимся, что в боях отстояли свою страну.

Великая Отечественная война изменила жизнь каждой белорусской семьи. За четыре года страна потеряла около 3 миллионов жителей. Вот уже восьмое десятилетие мы живем без звуков рвущихся снарядов и самое малое, что можем сделать для военного поколения – помнить о подвиге.

Церемония возложения венков к монументу Победы – неизменная часть торжеств в честь 9 Мая. Первый венок к подножью традиционно от главы государства.

Вечный огонь в Минске не угасает без малого вот уже шесть десятилетий. Символ героизма, мужества и скорби. Здесь, в присутствии ветеранов и ушедших героев, которые смотрят с портретов, слова о Победе звучат по-особенному лично. Память и благодарность – та самая связующая поколения нить, которую нужно сберечь во что бы то ни стало.

Площадь Победы – сердце праздника. Сотни людей с цветами и портретами. Высшие должностные лица, представители дипкорпуса, духовенства, общественных организаций. И белорусы, которые 9 Мая идут отмечать целыми семьями. У многих в руках портреты тех, кто не дожил до Победы.

Полина Кручун этот праздник считает семейным. На фотографии прадед, о военных буднях которого в этой семье не забывают ни на минуту.

Полина Кручун:

У меня портрет Леонида Игнатьевича Беды. За время войны он совершил 204 вылета на штурмовике Ил-2. У него есть множество наград и медалей. 9 Мая – важный праздник. Наши деды и прадеды отдали жизнь, чтобы у нас было мирное небо.

Беларусь действительно помнит. Молодежный марафон с одноименным названием в эти дни походит по всей стране. Чтобы лица героев не затерялись в истории, создается национальный альбом памяти. В нем фотографии дедов и прадедов – освободителей и победителей. Молодежная экспедиция пройдет дорогами освобождения и стартует уже в мае. 3 июля альбом «Беларусь помнит» торжественно передадут в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Олег Дикун, второй секретарь ЦК БРСМ:

Сегодня дан старт марафону «Беларусь помнит. Родные герои Победы». Его дал Президент, который сегодня расписался на альбоме, который до 3 июля будет путешествовать по нашей стране. И каждый гражданин получит возможность внести в альбом своих родных – героев Победы.

Главный урок Победы: за мир нужно бороться, и не только в военное время. Единый фронт, как это было в сороковых, даст возможность противостоять современным угрозам. Только так можно сохранить и приумножить то ощущение свободы, которое с таким трудом добывалось на фронтах Великой Отечественной. Архитектура международной безопасности, которая создавалась десятилетиями, сегодня как никогда хрупка. Нельзя недооценивать и попытки провести историческую ревизию событий прошлых лет.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мы остаемся верны своей истории. Мы помним о ней. Это главное. Мы не пытаемся следовать конъюнктуре, мы соблюдаем принципы. Олег Новицкий 9 Мая – как и каждый белорус – вспоминает своих героев. Его родные тоже испытали все тяготы и лишения того времени. Космонавт признается: перед вторым полетом на МКС среди отобранных для прослушивания перед вылетом композиций была песня «День Победы».

Олег Новицкий, летчик-космонавт :

Этот день для нас очень дорог. Именно советский народ победил в свое время. Благодаря дедушкам и бабушкам нашим мы сейчас спокойно живем. Наша задача сегодня – не допускать повторения такого ужаса.