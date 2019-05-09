Какие лампы могут навредить глазам детей?

Юрий Трофимов, директор УП «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси»:

Есть такое понятие как «лампы синюшного свечения», когда это излучение попадает в глаз, может повреждать. Если светильник сконструирован неправильно и используются неправильные элементные базы, некорректные. Вот это надо пресекать на корню. Надо создать жёсткую систему контроля товаров, которые поступают на белорусский рынок.