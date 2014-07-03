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Нина Никодимовна Алексейчик, малолетняя узница: Освобождение - это второе рождение

03 июля 2014 15:29
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Освобождение - это второе рождение. Я малолетняя узница. Пережила войну в возрасте 9-13 лет. Можно сказать, что 3 года оккупации Беларуси, это был сплошной фронт. Ни дня, ни ночи. Ночью шли диверсии партизан на немцев, а днем немцы на партизан. И так 3 года наш народ не знал никакого покоя, никакого спасения.

Самое страшное, что свидетелями всего этого ужаса были дети. Их покалеченное детство оставило свой след на всю оставшуюся жизнь.
Детали этих страшных дней даже трудно вспоминать сейчас. Мне 82 года, я перенесла два инфаркта, и углубляться очень трудно.

Эту историю по телефону горячей линии рассказали в рамках почти 18-часового телемарафона на СТВ, посвященного Дню Независимости Беларуси.

# общество # Телемарафон СТВ к 3 июля 2014 года # Нина Алексейчик

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