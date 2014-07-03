Людмила Чепкасова рассказала об отце, который в 16 лет стал разведчиком

Я Людмила Чепкасова, город Жлобин. Хочу рассказать о своем отце. У каждого солдата есть своя история. И у моего отца, у деда, у четырех моих внучек легендарная история войны. Мальчиком, в 16 лет он уходит на фронт. Его заметили, потому что он отчаянный был парень. И практически сразу его отправили в разведшколу. И практически после разведшколы он становится командиром разведроты - это с 1944 по 1945 год.

Когда закончилась война, ему было только 19 лет. Конечно, для сегодняшнего времени, это очень молодой человек. Но за то время он успел получить орден Красной звезды, прошел всю Европу. Самое потрясающее, что «За отвагу» и два ордена уже Отечественной войны его нашли в 1976 году в Беларуси. А после войны он уехал в Сибирь.

Будучи разведчиком артиллерийской и минометной роты, когда вызывали огонь на себя, он говорил: это про меня, запомните.

Эту историю по телефону горячей линии рассказали в рамках почти 18-часового телемарафона на СТВ, посвященного Дню Независимости Беларуси.