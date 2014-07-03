Марина Бакланова рассказала история о Нине Степановне Можайской и детях-партизанах

Меня зовут Марина Бакланова. В 17 лет люди делали историю. Они были уже такими взрослыми. Хочу вам рассказать, что была очень героическая Нина Степановна Можайская. Она в 17 лет ушла в партизанский отряд. Ушли в партизанский и два родных брата, которым было 16 и 15 лет.

Она очень много нам рассказывала об этом. Например, как замой она шла 40 км по лесу для того, чтобы увидеть своих родителей. Вот такая была судьба. И ни один парень из их 10 класса с войны, к сожалению, не вернулся.

Вот такая история. Светлая память тем, кто не дожил до этого дня.

Эту историю по телефону горячей линии рассказали в рамках почти 18-часового телемарафона на СТВ, посвященного Дню Независимости Беларуси.