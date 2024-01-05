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Николай Снопков представил нового руководителя коллективу Министерства экономики

05 января 2024 10:52
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Нового руководителя коллективу министерства экономики представил первый вице-премьер Николай Снопков. Пост министра занял Юрий Чеботарь. Соответствующее кадровое решение накануне принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков представил нового руководителя коллективу Министерства экономики-1

Владеть реальной ситуацией и принимать правильные решения – на это ориентировал назначенца Президент. Ведь в период проведения электоральных кампаний сильная экономика будет играть весомую роль в спокойствии и настроении избирателей. О ситуации «изнутри» Юрий Чеботарь знает не понаслышке. Есть над чем работать, отметил министр. В планах на ближайшую перспективу: рост доходов и благосостояния населения, выполнение доведенных показателей социально-экономического развития.

# Экономика # общество # Николай Снопков # Юрий Чеботарь

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