Николай Снопков представил нового руководителя коллективу Министерства экономики

Владеть реальной ситуацией и принимать правильные решения – на это ориентировал назначенца Президент. Ведь в период проведения электоральных кампаний сильная экономика будет играть весомую роль в спокойствии и настроении избирателей. О ситуации «изнутри» Юрий Чеботарь знает не понаслышке. Есть над чем работать, отметил министр. В планах на ближайшую перспективу: рост доходов и благосостояния населения, выполнение доведенных показателей социально-экономического развития.