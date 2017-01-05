Николай Лукашенко привез молочные продукты с подворья главы государства постояльцам минского дома-интерната

Новости Беларуси. Заветный ключ. Первый дом семейного типа открыли в Жабинковском районе. Такая форма воспитания давно себя оправдала. Дети растут в полноценной семье и не ощущают недостатка внимания и заботы. У них есть все: мама, папа, братья и сестры, игрушки, свои уютные комнаты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Огромный дом в подарок. О том, что в Рождество случаются настоящие чудеса, теперь знают супруги Януш и их большая семья. Пять спален, большая столовая – здесь Елена и Виктор будут растить пятерых приемных ребятишек. Свои-то уже взрослые, а о большой семье супруги мечтали всегда, вот и решили подарить родительскую любовь и тепло тем, кто особенно в них нуждается.

Мария Кобак, воспитанница детского дома семейного типа:

Здесь моя кровать, все мои игрушки, письменный стол, шкафчики. Мне здесь очень нравится.

Руслан Круглей, воспитанник детского дома семейного типа:

Стало больше само по себе здание. Стало намного комфортнее.

Супруги Януш не скрывают, что мечтали о таком доме всю жизнь. Но в том, что новоселье справляют в кануне Рождества, видят особый знак.

Елена Януш, родитель – воспитатель детского дома семейного типа:

Для нас это большой праздник, что мы переедем в такие комфортные условия. Поскольку детей у нас уже много. Радость для всех – и для нас, и для детей.

Среди тех, кому в эти праздничные дни особое внимание, – и пожилые люди. Пожелания здоровья, долголетия и слова благодарности звучали 5 января в минском доме-интернате для пенсионеров и инвалидов, здесь встречали гостей, а вместе с ними – и праздник. Новогоднее представление, настроение и подарки сюда привезли педагоги и ученики Острошицко-Городокской средней школы, где обучается младший сын Президента Николай. Гостей встречали как старых друзей – уже более двух лет школа шефствует на домом-интернатом.

В этот раз для здешних жителей творческая группа приготовила представление «Мадагаскар» по мотивам одноименного мультфильма. Добрая история о том, как сказочные персонажи с далекого острова, преодолевая препятствия и испытания, приносят праздник туда, где его очень ждут.

Дарить помимо творческих еще и вкусные подарки – стало также здешней доброй традицией. И сегодня к столу жителей дома-интерната – молочные продукты с подворья главы государства.

Николай Лукашенко:

Это наша домашняя продукция. Мы готовим из собственного молока. Творог, сметана и все молочные продукты. Вот вам привезли молоко, творог.

В доме-интернате на Ваупшасова школьники – частые гости не только на праздниках. Ученики нередко навещают постояльцев, работают здесь на субботнике, привозят угощения и проводят время вместе за чаепитием.

В эти праздничные дни марафон добрых дел шагает по всей стране. Самую добрую и новогоднюю акцию поддержали все, кому не безразлична судьба маленьких белорусов.

Сладкие угощения, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, конечно же, важная часть Нового года, но отнюдь не самая главная, признаются наши герои. Главное – чудеса, которые обязательно сбудутся уже в наступившем году.