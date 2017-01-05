Ликвидировать последствия снегопадов инвалидам и пенсионерам помогут социальные службы

Новости Беларуси. Сильный снегопад, который обрушился на Минщину, не стал препятствием для привычного образа жизни. В городах активно работает уборочная техника,

в помощь коммунальщикам чистить дворы вышли и сами жители.

Особых трудностей непогода не вызывала и в сельской местности.

Уборку снега в деревнях и агрогородках ведут, как говорится, хором.

Тем людям, которые не могут самостоятельно ликвидировать последствия стихии, помогут социальные службы.

Пенсионерам и инвалидам достаточно обратиться в территориальные центры социального обслуживания населения по месту жительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Корсак, директор Несвижского территориального центра социального обслуживания населения:

Можно просто попросить социального работника. И вообще, если социальный работник обслуживает человека, то он видит сам, что нужно прийти, расчистить бабушкам, дедушкам снег, чтобы было легко пройти до своих домовладений. Также у нас есть услуга патроната. Все одинокие люди у нас на патронате, поэтому всем одиноким пожилым людям социальные работники, проезжая свой участок, видят, кому нужно помочь и тоже без вопросов расчищают снег, и имеется хороший доступ.