Одновременно учиться, отдыхать и укреплять здоровье: Узденская санаторная школа-интернат готовится к новому учебному сезону

Новости Беларуси. Образование с пользой для здоровья. Узденская санаторная школа-интернат готовится к новому учебному сезону.

Ученики из разных уголков Минщины заедут сюда сразу после зимних каникул. В течение третьей четверти они будут набираться знаний, отдыхать и укреплять здоровье.

В этом и уникальность заведения.

Новейшее медоборудование, современная спортивная база, разнообразные культурно-развлекательная мероприятия в сочетании со школьной программой – действующая практика санаторных школ столичного региона, которую оценили как сами посетители, так и их родители. Кстати, узденское учреждение образования за смену принимает более полусотни детей – учеников 4-9 классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Корчажко:

Мы ходим в тренажёрный зал, там занимаемся. Мне нравится здесь. Я сного с кем здесь позакомилась, мне не хочется с ними расставаться.

Людмила Команшенкова, директор Узденской санаторной школы-интерната:

Для детей очень многое сделано. И материальная база постоянно совершенствуется. Мы не стоим на месте. У на и море слёз, конечно: когда уезжают, нам очень жалко расставаться.