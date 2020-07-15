Николай Ладутько: «Сегодня многие вопросы жизнедеятельности, быта наши молодые люди воспринимают как должное»

Новости Беларуси. Генеральный директор ОАО «Мотовело» Николай Ладутько поделился мнением, как за годы независимости изменился Минск, а также наблюдениями о современной молодежи.

Николай Ладутько, генеральный директор ОАО «Мотовело»:

Город Минск преобразился за годы нашей суверенной, независимой Беларуси. Конечно, то, что сделали минчане, все жители нашей страны под четким отцовским вниманием Президента страны, дает свои результаты. Сегодня все говорят, что в Минск хочет приехать для жизни каждый житель не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. Это и есть результат тех условий для жизни, которые созданы в белорусской столице. Миллионы квадратных метров жилья, десятки больниц, десятки школ и детских садов, сотни километров дорог, порядка 12 станций метро открыто за этот период и многое-многое другое – можно перечислять долгие часы, что сделано.

Да, можно сказать, что не все сделали. Да, сегодня есть очередь нуждающихся, в микрорайоне Каменная Горка не все удовлетворены местами в детском саду, где-то переполнена школа, где-то необходим ямочный ремонт асфальта, где-то не хватает работников жилищно-коммунального хозяйства – все это можно сказать. И можно сказать это пафосно, ярким языком и получится, будто бы ничего и не было. Сотни тысяч людей не созидали, «на скамеечке сидели» – а это ведь далеко не так. Это будет неправда, не по-честному.