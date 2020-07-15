Прямой эфир

Николай Ладутько: «Сегодня многие вопросы жизнедеятельности, быта наши молодые люди воспринимают как должное»

15 июля 2020 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Генеральный директор ОАО «Мотовело» Николай Ладутько поделился мнением, как за годы независимости изменился Минск, а также наблюдениями о современной молодежи.

Николай Ладутько, генеральный директор ОАО «Мотовело»:
Город Минск преобразился за годы нашей суверенной, независимой Беларуси. Конечно, то, что сделали минчане, все жители нашей страны под четким отцовским вниманием Президента страны, дает свои результаты. Сегодня все говорят, что в Минск хочет приехать для жизни каждый житель не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. Это и есть результат тех условий для жизни, которые созданы в белорусской столице. Миллионы квадратных метров жилья, десятки больниц, десятки школ и детских садов, сотни километров дорог, порядка 12 станций метро открыто за этот период и многое-многое другое – можно перечислять долгие часы, что сделано.

Да, можно сказать, что не все сделали. Да, сегодня есть очередь нуждающихся, в микрорайоне Каменная Горка не все удовлетворены местами в детском саду, где-то переполнена школа, где-то необходим ямочный ремонт асфальта, где-то не хватает работников жилищно-коммунального хозяйства – все это можно сказать. И можно сказать это пафосно, ярким языком и получится, будто бы ничего и не было. Сотни тысяч людей не созидали, «на скамеечке сидели» – а это ведь далеко не так. Это будет неправда, не по-честному.

Николай Ладутько: «Сегодня многие вопросы жизнедеятельности, быта наши молодые люди воспринимают как должное»-1

Молодежь наша уважаемая, любимая, самая лучшая в мире тоже должна это оценивать. Для них созданы условия. Сегодня действительно многие вопросы жизнедеятельности, быта наши молодые люди воспринимают как должное. Они не задумываются, как это получается, откуда – это тоже результат той громадной работы, которая за годы независимости сделана в нашей стране.

У нас сотни тысяч молодых людей, в Минске студентов больше 100 тысяч. Когда мы говорим, что выборы и колебания идут – в социальных сетях пишут, уличные мероприятия. Давайте не забудем – 100 тысяч студентов, порядка 15 тысяч учащихся колледжей, огромное количество работающей молодежи. И эта активность сегодня измеряется 0,001, но даже это важно для общества. Значит, что-то мы не так сказали, что-то не так сделали, но основная масса молодежи – это прекрасные люди, это основа будущего нашей страны. Они хотят жить вот в такой красивой, ухоженной, уютной стране, которая создала им возможности для самореализации. Да, у кого-то лучше, у кого-то не совсем, может быть, как он хотел. Но базово для всех все создано, и молодежь это оценивает в целом. А то, что есть разные точки зрения? Глава государства тоже сказал – я воспринимаю и понимаю, что точки зрения могут быть разные. И могут быть и заблуждения. Для того, чтобы глубоко понимать жизнь, надо ее прожить.

# Молодежь Беларуси # общество # Николай Ладутько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не всегда хорошая урожайность, кормов не хватало». Что изменилось в работе хозяйств Минской области и как там проходит уборочная
15 июля 2020 14:19

«Не всегда хорошая урожайность, кормов не хватало». Что изменилось в работе хозяйств Минской области и как там проходит уборочная

В Литве призывают не вводить БелАЭС и раздают йодные таблетки. Вот что ответили на это в Беларуси
15 июля 2020 14:17

В Литве призывают не вводить БелАЭС и раздают йодные таблетки. Вот что ответили на это в Беларуси

Александр Лукашенко на открытии путепровода «Полоцкий»: без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог
15 июля 2020 13:53

Александр Лукашенко на открытии путепровода «Полоцкий»: без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог