Волонтёры Красного Креста: Добро живёт в каждом сердце!

Вглядитесь в эти лица. Чувствуете? Их озаряет доброта! 350 сотрудников и 22 тысячи волонтёров Красного Креста изо дня в день помогают нуждающимся людям. Более 650 тысяч жителей нашей страны стали счастливее благодаря небезразличным сотрудникам этой организации. Здесь всегда рады волонтёрам и новым проектам.

На первый взгляд это обычное дерево, но на нём не просто листочки, а нужды людей с психическими заболеваниями, которым необходима адаптация в обществе. Проект «Дерево желаний» функционирует с октября 2013-ого года.

Многие из гостей центра «Открытый дом» стали волонтёрами. Так, Татьяна, рассказывая свою историю, помогает больным поверить в то, что всё возможно. Главное – не закрываться в себе и быть готовым принять помощь от тех, кто рад её предоставить. Благодаря организации женщина открыла в себе талант к рисованию, который не только помог встать на ноги в материальном плане, но и поспособствовал улучшению психического состояния.

А эта служба появилась во время трагических событий в минском метро. Отряд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации помогает в поисках людей, ликвидации техногенных и природных происшествий. 15 марта, когда в стране властвовал Хавьер, в организацию потянулись добровольцы. Люди чувствовали, что справиться с трудностями можно, лишь сплотившись.

Волонтёр Николай Волынец в обычной жизни журналист, а после работы – спасатель. В службу быстрого реагирования Красно Креста попал по зову сердца.

Но не только люди могут стать волонтёрами Красного Креста. Лабрадор Белла уже больше года протягивает свою дружескую лапу больным детям. Собака-терапевт бескорыстно и искренне помогает людям, хотя её жизненную историю нельзя назвать радужной. Первые хозяева отказались от Беллы. Она попала к волонтёру Павлу в возрасте года и 3-ёх месяцев. Сейчас Белле 4 и она одна из лучших здешних четырёхлапых терапевтов.

А это одно из самых старых направлений Красного Креста. Медицинские сёстры милосердия помогают людям уже на протяжении 145 лет. Нина Николаевна вот уже 50 лет ухаживает за больными. Она оказывает не только медицинскую помощь, но и духовную. Рядом с Татьяной Нина Николаевна уже более 20-ти лет. За преданность благому делу женщина удостоена почётным Орденом Флоренс Найтингейл.

Нина Николаевна верит, что добро живёт в каждом сердце. А пример волонтёров Красного Креста ещё раз доказывает, что поделиться им может каждый. И сделать лучше не только кому-то, но и себе. Ведь большое сердце как океан – никогда не замерзает.