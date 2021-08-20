«Никакого страха – только в бой». Ветеран Великой Отечественной рассказал про случай на фронте

Новости Беларуси. В Октябрьском районе с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны Антона Степановича Зубовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оккупация, курс молодого бойца и сразу на фронт. Затем ранение, госпиталь, освобождение. И вот она, Победа! Подробности в материале Полины Королевы. Октябрьский район богат на долгожителей. Сегодня здесь проживают 13 человек, кто перешагнул вековой рубеж. Еще 10 отметят в 2021 году 95-летие. К ним присоединился и Антон Степанович Зубовский. Ветеран Великой Отечественной войны, чей китель по праву украшают десятки наград.

Оксана Нехайчик, начальник управления социальной защиты администрации Октябрьского района:

Антон Степанович – легендарная личность. Полковник авиации в отставке. Это, наверное, говорит само за себя. Он, даже уволившись в запас, занимал активную гражданскую позицию. Постоянно общается с молодежью и сейчас рад встречам. Родился будущий полковник авиации в деревне Крупка Пуховичского района, которая во время войны находилась в оккупации фашистских захватчиков. Время было тяжелое. Когда наступила война, детство кончилось.

Антон Зубовский, ветеран Великой Отечественной войны:

Это был постоянный страх. Непредсказуемый. И под видом партизан по ночам шастали еще и бандиты, и такие были.

В 18 лет Антон Степанович был призван на службу. Тот жаркий июль он помнит как вчера. После курса молодого бойца вместе с земляками был направлен на 3-й Белорусский фронт. Ранен юбиляр был только однажды, в левое плечо. Но кость пуля не задела. Как признается сам герой, особого страха никогда не испытывал.

Антон Зубовский:

Вот у меня лично страха большого не было. Не знаю почему. Вспоминаю такой случай, что перед наступлением перед нами выступил, видимо, политработник, офицер. Ну я был рядовой, его такая речь, что никакого страха – только в бой.

Поздравить ветерана приехало руководство Октябрьского района, представители военного комиссариата. Подарки вручило и молодое поколение, которое благодарно за мирное сегодня.

Маргарита Кенть, ученица средней школы № 89:

У нас сегодня ответственная миссия. Мы пришли поздравить ветерана с 95-летием. К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. И спасибо большое за их заслуги, что они для нас сделали, за мирное небо над головой. За то, что мы можем спокойно гулять, ходить в школу. Огромное им спасибо.