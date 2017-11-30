Никаких гаджетов! Как избавиться от телефонной зависимости?

Телефонная зависимость уже давно признана всеми специалистами мира зависимостью, схожей с алкоголизмом, наркоманией и игроманией. Конечно, номофобия не посадит вашу печень и не убьет легкие, но ее токсический эффект распространяется на сознание человека и его взаимоотношения с реальным миром.

Я думаю, что в настоящее время зависимость от телефонов, интернета, на сколько я понимаю, мы говорим именно про это, является очень актуальной для стран, где распространена телефония, смартфоны, интернет и действительно является насущной проблемой, в том числе для нашей страны.

Часто выясняется, что человек инвестирует свое время, деньги и силы в общение с интернетом и телефоном, в гораздо большей степени, чем в межличностные отношения, спорт и другие виды досуга.

Любая зависимость – это способ ухода от контакта с реальностью и от самого себя. За пределами этого взаимодействия страдают и другие сферы жизнедеятельности. И совсем несложно оценить, то, что человек проводит много времени онлайн.

Человек может проводить время в руках со смартфоном, но здесь важно не перейти грань, когда этот контакт перерастает в зависимость.

Например, у человека, могут быть конфликтные отношения в семье, то есть он может сталкиваться с претензиями со стороны близких, о том, что он уделяет мало им время, у него могут страдать хобби, другие интересы. И поэтому, собственно говоря, редко услышишь от человека то, что у него слишком проблемное отношение с телефоном. Вот, но мы можем опосредованно оценить, то что, собственно говоря человек проводит слишком много времени онлайн. И поэтому грань – это выделение определенного времени, там допустим 10-15 минут в день для того, чтобы можно было ознакомиться с новостными сайтами, какое-то время побыть в интернете.

Недаром сейчас набирают популярность различные гаджеты различные гаджеты, которые не имеют выхода в Интернет. Есть белорусы, кто и вовсе отказывается от Интернета у себя дома. Мы спросили у минчан, что они думают по этому поводу и готовы ли «отодвинуть» в пользу живого общения своего гаджеты.

Телефоном пользуюсь ежедневно, я думаю, если оценить, часа три так или иначе я смотрю на него, использую интернет и звоню. Как-то не представляю как мы жили раньше без этого, хотя раньше жил и без этого.

Конечно пользуюсь, вот у меня даже наушники с собой, без телефона никак не могу, нужно зайти в вк, прочитать что-нибудь, поискать какую-нибудь информацию. Даже павер-бэнк себе купил, потому что разряжается, вообщем никак не могу сильнозависимый.

Каждый решает сам для себя есть ли у него телефонная зависимость или нет. Но если вы все-таки замечаете за собой нехорошую тенденцию, то у нас есть для вас несколько советов от специалиста: как бороться с тягой к телефону.

Важно помнить, что всегда можно обратиться к психологу или психотерапевту, или, зарегистрироваться в группе анонимных любителей Интернета и гаджетов в целом. А можно решить проблему самому, оторваться на минуту от телефона и еще раз убедиться как все-таки хорош мир вокруг нас.