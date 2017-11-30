Видеофакт: над школой имени Владимира Карвата в Бресте зажглась звезда Героя

Новости Беларуси. О подвиге и герое нашего времени кроме улицы, бюста и музея, теперь будет напоминать и звезда Героя. Она появилась над зданием школы, где учился Владимир Карват, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зажгли ее в день рождения человека, чей пример служит всем белорусам больше 20 лет. 59-летие первого Героя Беларуси Владимира Карвата отмечают на его родине в Бресте.

Иван Гук, старший летчик 61-ой истребительной авиационной базы:

Этот поступок очень мужественный, и не каждый на такое способен. Получив команду катапультироваться, он с легкостью мог покинуть самолет, не задумываясь, что будет дальше. И ему ничего бы за это не было.

Галина Рыбак, сестра Владимира Карвата:

Он очень был у нас добродушный, всех жалел. Котенка подберет, обогреет его, не говоря уже про людей. Приятно это все, но тяжело, больно, ничем не поможешь, ничего не вернешь.