«Никакие копии здесь не подходят». Заместитель председателя КГК рассказал о вступительной кампании

Новости Беларуси. Проведение вступительных испытаний на всех этапах будет под пристальным вниманием Комитета госконтроля. В состав организационных и приемных комиссий с этой целью включены работники КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мы всё это цифровизировали». Игорь Петришенко об особенностях вступительной кампании-2021
Для оперативного реагирования на обращения граждан и быстрого решения спорных вопросов организована работа телефонов горячей линии. Также будет проходить и личный прием абитуриентов и их родителей.
Дмитрий Баско, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Традиционно контроль будет организован на трех уровнях. Это на уровне государственной комиссии, созданной решением главы государства, областных комиссий и также комиссий по контролю, которые созданы в учреждениях образования. Хотелось бы обратить внимание абитуриентов, родителей в части соблюдения всех требований, которые предусмотрены по проведению централизованного тестирования в первую очередь. Это и пропускной режим. Надо понимать, что должен быть оригинал документа, удостоверяющего личность. Никакие копии, даже заверенные нотариально, здесь не подходят.
Вступительная кампания в учреждения высшего и среднего специального образования в 2021 году проходит в традиционном режиме. Удалось вернуться к прежним датам. ЦТ пройдет в привычные сроки – с 16 июня по 8 июля. Резервные дни – 14, 16, 18 июля. Абитуриентов примут 50 вузов, 110 колледжей и 83 лицея. До 1 сентября госкомиссия должна доложить Президенту о результатах вступительной кампании.