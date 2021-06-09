«Никакие копии здесь не подходят». Заместитель председателя КГК рассказал о вступительной кампании

Новости Беларуси. Проведение вступительных испытаний на всех этапах будет под пристальным вниманием Комитета госконтроля. В состав организационных и приемных комиссий с этой целью включены работники КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы всё это цифровизировали». Игорь Петришенко об особенностях вступительной кампании-2021 Для оперативного реагирования на обращения граждан и быстрого решения спорных вопросов организована работа телефонов горячей линии. Также будет проходить и личный прием абитуриентов и их родителей.

Дмитрий Баско, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Традиционно контроль будет организован на трех уровнях. Это на уровне государственной комиссии, созданной решением главы государства, областных комиссий и также комиссий по контролю, которые созданы в учреждениях образования. Хотелось бы обратить внимание абитуриентов, родителей в части соблюдения всех требований, которые предусмотрены по проведению централизованного тестирования в первую очередь. Это и пропускной режим. Надо понимать, что должен быть оригинал документа, удостоверяющего личность. Никакие копии, даже заверенные нотариально, здесь не подходят.