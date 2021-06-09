«Мы всё это цифровизировали». Игорь Петришенко об особенностях вступительной кампании-2021
Новости Беларуси. Нынешняя вступительная кампания в Беларуси будет проходить с учетом эпидситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2021 года.
Как и в прошлом году, для проведения ЦТ будет открыт 41 пункт на базе 31 университета и 10 колледжей. Требование правительства: работа комиссий должна быть организована на высоком уровне. Особое внимание – соблюдению рекомендаций медиков. Должны выполняться все противоэпидемические требования: не допускать скопления людей, соблюдать правила рассадки абитуриентов.
Еще одно требование – безусловное соблюдение мер безопасности. Нельзя допустить, чтобы места скопления будущих студентов стали платформой для противоправных действий.
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В этом году есть и ряд новшеств. До 15 июня продлены сроки выдачи абитуриентам пропусков для участия в ЦТ, на два дня продлен срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности. Цифровизированы процессы регистрации для прохождения ЦТ, оплаты регистрационного взноса, информирования приемными комиссиями абитуриента о допуске к вступительным испытаниям и результатах зачисления.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Госкомиссия выработала такие предложения – мы в этом году реализовали максимально – исключить возможность хождения абитуриентов для регистрации. Поэтому мы все это цифровизировали. В текущем году продлен срок подачи документов на специальности аграрного профиля. Также система приемной кампании такова, что у лиц, которые не пройдут по конкурсу в высшие учебные заведения, появится возможность поступить и подать документы в средние специальные учебные заведения. Мы в этом году тоже планируем 39 тысяч 300 принять учащихся в средние специальные учебные заведения. Соответственно, в высшие учебные заведения 55 тысяч абитуриентов.