«Мы всё это цифровизировали». Игорь Петришенко об особенностях вступительной кампании-2021

Новости Беларуси. Нынешняя вступительная кампания в Беларуси будет проходить с учетом эпидситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2021 года.

Как и в прошлом году, для проведения ЦТ будет открыт 41 пункт на базе 31 университета и 10 колледжей. Требование правительства: работа комиссий должна быть организована на высоком уровне. Особое внимание – соблюдению рекомендаций медиков. Должны выполняться все противоэпидемические требования: не допускать скопления людей, соблюдать правила рассадки абитуриентов.

Еще одно требование – безусловное соблюдение мер безопасности. Нельзя допустить, чтобы места скопления будущих студентов стали платформой для противоправных действий. «Никакие копии здесь не подходят». Зампред КГК рассказал о вступительной кампании-2021 В этом году есть и ряд новшеств. До 15 июня продлены сроки выдачи абитуриентам пропусков для участия в ЦТ, на два дня продлен срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности. Цифровизированы процессы регистрации для прохождения ЦТ, оплаты регистрационного взноса, информирования приемными комиссиями абитуриента о допуске к вступительным испытаниям и результатах зачисления.