Больше нет коронавирусных ограничений между Беларусью и Россией. Рассказываем, почему это хорошо

Новости Беларуси. Граница открыта. 18 марта перестали действовать все антиковидные ограничения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как после снятия ограничений работает автовокзал столицы – узнаем у нашего корреспондента Яны Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы сейчас находимся на платформе Центрального автовокзала. Совсем недавно два рейса отправились отсюда на Москву с первыми пассажирами, которые будут пересекать белорусско-российскую границу по новым правилам. Для многих из них, конечно, новость об отмене всех ограничений антиковидных оказалась неожиданной. Но, безусловно, очень приятной. Многие пришли сегодня на рейс с готовыми ПЦР-тестами, потому что российский премьер Мишустин только вчера анонсировал отмену всех ограничений, но, как известно, ПЦР нужно сдавать за сутки. А кто-то просто решил подстраховаться на всякий случай, поскольку сегодня только первый день по новым правилам будут пересекать пассажиры границу. Безусловно, для всех это будет гораздо проще и удобнее. Я предлагаю послушать, что говорят сами пассажиры и водители международных рейсов. «Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией – читайте здесь.

Яна Шипко:

Таким образом с этого дня был ликвидирован последний существовавший барьер для пересечения белорусско-российской границы. Еще раньше было возобновлено железнодорожное и авиасообщение. Ну а что касается пересечения границы на личном транспорте и на автобусах, пассажирам необходимо было иметь при себе документально подтвержденное основание для въезда. Пропускали белорусов, кому нужно попасть в Россию по учебе, работе или для посещения родственников. Ну и все уже привыкли сдавать ПЦР-тесты. Кстати, в здании Центрального автовокзала все было довольно удобно налажено. На втором этаже в комнате матери и ребенка была мини-ПЦР-лаборатория, где при наличии билета на автобус можно было сдать анализы. Правда, по предварительной записи, но довольно быстро получить результат. Сейчас для пассажиров это станет экономией времени и денег. Анализ здесь стоил в среднем 30-35 рублей, поэтому перевозчики ожидают, что возрастет пассажиропоток, поскольку автобусный транспорт – один из самых демократичных. Мы уточнили в кассах, сегодня билет до Москвы стоит 50 белорусских рублей.

Можно даже судить по слухам, по рассказам тех, кто в последнее время выезжал в Россию, появился в интернете и теневой рынок так называемых проводников через границу. Сейчас власти надеются, что востребованность таких услуг отпадет. Позитивно скажется открытие границы и на развитии туристической отрасли. Мы пообщались сегодня с представителями этой сферы, уже заметно активизировались коллеги наших туроператоров в российских регионах. Поступают заявки и предложения, в частности на майские праздники. «Ничего ждать не надо, все началось, поехало». Филипп Гулый об отмене ПЦР-тестов для въезда в Россию (подробнее тут).