Правозащитную премию «За мир и права человека» 11 ноября вручат в Минске

Минск вновь станет центром внимания мировой общественности. 11 ноября в белорусской столице состоится вручение премии «За мир и права человека», учрежденной Международным благотворительным фондом имени Эмиля Чечко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди номинантов те, кто, несмотря на давление, борются за свободу и настоящую демократию. Было подано около сотни заявок. Специальная комиссия отобрала 60 претендентов. Соберутся представители различных стран, в том числе из России, Сербии, Франции, Польши и Канады. Это смелые журналисты, посвятившие свою карьеру борьбе за свободу слова, правозащитники и активисты.

На Западе фигура человека потеряла ценность для местных политиков, тому пример страшные зверства на границе с Польшей. Европа и Ближний Восток все дальше и дальше отходят от вопросов мира, стабильности и соблюдения минимальных прав человека. Беларусь в ответ на это встает на защиту.

Дмитрий Беляков, председатель правления Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко:

Западные государства – это государства капитала. И там немного по-другому управляющий контур выстроен. И все элементы, которые встроены в управление государством, поставлены на отстаивание тех или иных интересов определенных финансово-политических групп.

В их реакциях на те или иные события они зачастую имею политический подтекст. Нет разбора, нет выслушивания иной точки зрения. У нас даже на это мероприятие заявиться может любой человек. Мы никому рот не закрываем.

После вручения премии работу начнет международный форум, посвященный проблеме деградации культуры в ЕС. Когда на Западе утрачивается национальная идентичность и стирается культурный код влиянием извне, важно найти способы противостоять этой деградации. Так, конференция соберет зарубежных экспертов в разных областях. Запланированы дискуссии для совместного поиска решений.