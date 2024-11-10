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Хозяйства Беларуси приступили к ремонту сельскохозяйственной техники

10 ноября 2024 09:21
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Масштабная кампания по ремонту сельскохозяйственной техники развернулась в хозяйствах страны. Задача № 1 – подготовить агрегаты к новому сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства Беларуси приступили к ремонту сельскохозяйственной техники-2

Объемы и план предстоящей работы обсудили в Могилевской области, где сформировали кейс решений, который поможет хозяйствам определиться, что можно сделать самостоятельно, а где необходима помощь сервисных центров. Сегодня в регионе из более 900 энергонасыщенных тракторов, в ремонте нуждается третья часть. 

Хозяйства Беларуси приступили к ремонту сельскохозяйственной техники-4

Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Мы понимаем, что где-то чуть более 200 – это более мелкие ремонты, что сельхозпредприятия могут сделать у себя. И около 100 тракторов мы планируем за зимний период времени – это в основном декабрь, январь, февраль, март – провести через наше областное предприятие «Заднепровский межрайагросервис». Кажется, цифра большая достаточно, но в то же время мы уже в прошлом году эту цифру проходили. Понимаем, как планово всю эту работу выполнить.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы должны бережно относиться к той технике, которую сегодня имеем. Что нам дает такое отношение? Экономию финансовых средств на ремонт, оперативность проведения работы в агротехнические сроки. Исправная техника отработает качественно, и мы отсеемся или уберем, заготовим корма в агротехнические сроки. А это качество продукта, который мы получим.

Хозяйства Беларуси приступили к ремонту сельскохозяйственной техники-6

Ремонт крупной техники, а также двигателей ляжет на плечи «Заднепровского межрайагросервиса», коллеги из Бобруйска приведут в порядок агрегаты.

# Сельское хозяйство # Владимир Гаркун

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