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В Минске продолжается сезон сельхозярмарок

10 ноября 2024 08:57
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По всей стране проходят осенние сельскохозяйственные ярмарки. В столице одной из главных локаций для торговли стала площадка у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжается сезон сельхозярмарок-2

Свежие овощи и фрукты, молочные изделия, мясо, мед и домашняя консервация. Фермеры и крупные производители со всей Беларуси предлагают широкий ассортимент продукции. Традиционно спросом у минчан пользуются картофель, морковь, свекла, так называемый борщевой набор. 

При этом цены на многие позиции ниже, чем в супермаркетах. Это позволяет людям не только сэкономить, но и поддержать местных производителей. 

В Минске продолжается сезон сельхозярмарок-4

Конечно, это хорошо. И пенсионерам поддержка, и молодежи, особенно с детьми, если им невозможно далеко куда-то выйти.

В Минске продолжается сезон сельхозярмарок-6

Перчик и говядина по хорошей цене. Приехал и каждый год езжу сюда. Больше никуда не езжу.

Подобные ярмарки разместились в каждом районе столицы. Приобрести сельскохозяйственную продукцию можно каждые выходные до 1 декабря. Однако организаторы отмечают, что график работы может быть скорректирован в зависимости от погоды.

# Ярмарки в Минске

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