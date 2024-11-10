В Минске продолжается сезон сельхозярмарок

По всей стране проходят осенние сельскохозяйственные ярмарки. В столице одной из главных локаций для торговли стала площадка у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране проходят осенние сельскохозяйственные ярмарки. В столице одной из главных локаций для торговли стала площадка у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свежие овощи и фрукты, молочные изделия, мясо, мед и домашняя консервация. Фермеры и крупные производители со всей Беларуси предлагают широкий ассортимент продукции. Традиционно спросом у минчан пользуются картофель, морковь, свекла, так называемый борщевой набор.
При этом цены на многие позиции ниже, чем в супермаркетах. Это позволяет людям не только сэкономить, но и поддержать местных производителей.
Конечно, это хорошо. И пенсионерам поддержка, и молодежи, особенно с детьми, если им невозможно далеко куда-то выйти.
Перчик и говядина по хорошей цене. Приехал и каждый год езжу сюда. Больше никуда не езжу.
Подобные ярмарки разместились в каждом районе столицы. Приобрести сельскохозяйственную продукцию можно каждые выходные до 1 декабря. Однако организаторы отмечают, что график работы может быть скорректирован в зависимости от погоды.