В Минске продолжается сезон сельхозярмарок

По всей стране проходят осенние сельскохозяйственные ярмарки. В столице одной из главных локаций для торговли стала площадка у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свежие овощи и фрукты, молочные изделия, мясо, мед и домашняя консервация. Фермеры и крупные производители со всей Беларуси предлагают широкий ассортимент продукции. Традиционно спросом у минчан пользуются картофель, морковь, свекла, так называемый борщевой набор.

При этом цены на многие позиции ниже, чем в супермаркетах. Это позволяет людям не только сэкономить, но и поддержать местных производителей.