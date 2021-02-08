«Ни один день не пожалела, что живу здесь». Патриотическую акцию провели у Вечного огня в Бресте

Новости Беларуси. Место встречи – у Вечного огня. В Брестской крепости прошла патриотическая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки неравнодушных людей пришли поклониться героическому подвигу защитников цитадели.

Вы грудью стоите за правое дело. И рядом всегда наш славянский народ! Ура!

Патриоты из Бреста – так они себя называют. Люди разных возрастов и профессий – еще недавно они не знали друг друга. Познакомились полгода назад в социальных сетях. А сегодня каждую неделю собираются ради маленьких добрых миссий. В этот раз – запустить флешмоб видеопоздравлений ко Дню защитников Отечества.