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«Ни один день не пожалела, что живу здесь». Патриотическую акцию провели у Вечного огня в Бресте

08 февраля 2021 07:01
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Новости Беларуси. Место встречи – у Вечного огня. В Брестской крепости прошла патриотическая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки неравнодушных людей пришли поклониться героическому подвигу защитников цитадели.

«Ни один день не пожалела, что живу здесь». Патриотическую акцию провели у Вечного огня в Бресте-1

Вы грудью стоите за правое дело. И рядом всегда наш славянский народ! Ура!

Патриоты из Бреста – так они себя называют. Люди разных возрастов и профессий – еще недавно они не знали друг друга. Познакомились полгода назад в социальных сетях. А сегодня каждую неделю собираются ради маленьких добрых миссий. В этот раз – запустить флешмоб видеопоздравлений ко Дню защитников Отечества.

«Ни один день не пожалела, что живу здесь». Патриотическую акцию провели у Вечного огня в Бресте-4

Дмитрий Малюк, житель Бреста:
Нас вот такая небольшая группа собралась в преддверии 23 февраля поздравить всех наших защитников, силовиков, службы всех, от кого зависит стабильность в нашем государстве. Им пришлось несладко последнее время. Чтобы поддержать, наша группа решила снять поздравление.

«Ни один день не пожалела, что живу здесь». Патриотическую акцию провели у Вечного огня в Бресте-7

Светлана Гаранина, жительница Каменецкого района:
Я прожила здесь вообще 20 лет, сама россиянка. Я ни один день не пожалела, что живу здесь, что я прожила здесь и родила здесь детей.

«Ни один день не пожалела, что живу здесь». Патриотическую акцию провели у Вечного огня в Бресте-10

Участники акции возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших защитников. А позже – экскурсия по самым знаковым местам крепости.

# Государственная социальная политика # общество # Дмитрий Малюк # Светлана Гаранина # Фотофакт

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