Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение

Движение поездов было приостановлено в марте 2020-го из-за пандемии коронавируса. Восстанавливать железнодорожное сообщение стороны планируют в несколько этапов. Пока будут доступны три направления: Минск – Москва – Минск, Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург. Во всех случаях предусмотрена остановка поездов в белорусской столице.

Кроме этого, будет увеличено и количество авиарейсов из Национального аэропорта «Минск» в Москву – с трех до пяти в неделю. Также возобновится авиасообщение с Санкт-Петербургом и Ростовом-на-Дону. Из этих городов самолеты будут летать раз в неделю.