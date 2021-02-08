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Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение

08 февраля 2021 06:21
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Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя почти год 8 февраля из Минска отправится первый поезд в Москву.

Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение-1

Движение поездов было приостановлено в марте 2020-го из-за пандемии коронавируса. Восстанавливать железнодорожное сообщение стороны планируют в несколько этапов. Пока будут доступны три направления: Минск – Москва – Минск, Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург. Во всех случаях предусмотрена остановка поездов в белорусской столице.

Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение-4

Кроме этого, будет увеличено и количество авиарейсов из Национального аэропорта «Минск» в Москву – с трех до пяти в неделю. Также возобновится авиасообщение с Санкт-Петербургом и Ростовом-на-Дону. Из этих городов самолеты будут летать раз в неделю.  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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