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В Беларуси продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию

08 февраля 2021 06:33
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Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» В Беларуси продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Важнейший форум, где обсудят наше ближайшее будущее, начнет работу уже в четверг, 11 февраля, и продлится два дня.  

В Беларуси продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию-1

По его результатам предстоит огромная работа над проектами с учетом всех предложений белорусов. Страна ставит масштабные задачи на пятилетку в экономике, социальной сфере, здравоохранении. В центре внимания рост доходов белорусов, продовольственная безопасность, развитие электротранспорта и ряд других важнейших вопросов.  

В Беларуси продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию-4

Вовсю готовятся к Всебелорусскому народному собранию и в деструктивных Telegram-каналах. Администраторы ресурсов обещают по 200 рублей за «просто постоять». Еще 50 предлагают за плакат или незарегистрированную символику.  

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Фотофакт

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