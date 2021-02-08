Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» В Беларуси продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейший форум, где обсудят наше ближайшее будущее, начнет работу уже в четверг, 11 февраля, и продлится два дня.

По его результатам предстоит огромная работа над проектами с учетом всех предложений белорусов. Страна ставит масштабные задачи на пятилетку в экономике, социальной сфере, здравоохранении. В центре внимания рост доходов белорусов, продовольственная безопасность, развитие электротранспорта и ряд других важнейших вопросов.