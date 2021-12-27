В Минской области начали прививать от коронавируса подростков

Новости Беларуси. В Минской области активно продолжается вакцинация против COVID-19. В центральном регионе уже привито более 600 тысяч человек. В лидерах – Пуховичский, Столбцовский и Стародорожский районы, а также Жодино. Охват вакцинацией – более 50 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Параллельно начали прививать и подростков. Пока вакцинироваться могут только школьники от 12 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать согласие. Также у подростков должны отсутствовать противопоказания. Процедуру можно будет пройти не ранее, чем через шесть месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции. Для прививки предлагают вакцину китайского производства, которая хорошо переносится и практически не имеет побочных эффектов.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

Медработники, я считаю, должны быть все-таки показательным примером по поводу вакцинации для всего населения. Потому что мы встречаемся с этими пациентами, и, конечно, мы должны быть защищены от этого заболевания. А единственный метод защиты сегодня, помимо средств индивидуальной защиты, – это вакцинация. В нашем учреждении практически процентов 90 уже сотрудников больницы вакцинированы, некоторые уже проходят ревакцинацию.