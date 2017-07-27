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Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых

27 июля 2017 10:36
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Нежные, трогательные и невероятно красивые. Эти маленькие модели ещё только-только появились на свет. 

Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых-1

Но именно они, как никто, способны передать свои естественные чувства.  И как же можно не умилиться, глядя на этих ангелочков. 

Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых-3

Съёмка новорождённых – жанр хоть и новый, но уже популярный среди молодых родителей. Да и фотографы с удовольствием осваивают новое ремесло.

Тогда же Ольга Разумовская решила освоить мастерство съёмки новорождённых. Профессиональные навыки перенимала у именитых фотографов России и Великобритании.  

Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых-6

Ценный опыт уже сегодня помогает Ольге Разумовской в работе с малышами. Профессиональный фотограф точно знает, как поймать улыбку малыша и расположить к себе кроху.  

Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых-8

Первые мгновения из жизни малышей – приятные и трогательные воспоминания, которые навсегда останутся на фотокарточках.

Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых-10

Сохранить на память самые первые дни жизни ангелочка, для фотографа – задача ответственная и непростая. А потому их работа можно назвать поистине ювелирной.

Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых-12

А потому их работа можно назвать поистине ювелирной.

Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых-14

Глядя на эти уникальные кадры невозможно оставаться равнодушным.

 

 

 

# общество # Фотофакт # Фотография # Дети # Ольга Разумовская

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