Розыгрыш 38-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 29 июля

Раскрасить свою жизнь новыми красками просто! «Евроопт» знает, как это сделать! С каждым туром число победителей игры «Удача в придачу!» неимоверно растет! Обычные покупатели «Евроопт», совершая обычные покупки, лишь благодаря своей удаче срывают куш обзаводятся новыми авто и становятся новоселами

И уже в эту субботу каждый из более чем 20 тыс. призов от «Евроопт» снова найдет своих обладателей! Впервые будут разыграны 200 крупных денежных призов – по 1 тыс. белорусских рублей, сертификаты для покупок на общую сумму в эквиваленте более 100 тыс. долларов. А самым удачливым покупателям достанутся шикарные автомобили (91-й, 92-й и 93-й по счету!) марки Hyundai Creta и – восемнадцатая квартира от «Евроопт» в престижном районе Минска по адресу ул. Мястровская, 4. Розыгрыш 38-го тура игры «Удача в придачу!» состоится 29 июля в 13.20 в минском ТРЦ «Е-сити» на ул. Денисовская, 8.

Всех без исключения зрителей ждет зажигательное шоу и хорошее настроение! А удачу участникам игры в этот день будут приносить музыканты одной из самых гастролирующих белорусских групп – «Тяни-Толкай».

Так что приходите в «Е-сити» – не пожалеете. А чтобы было еще интереснее, не забудьте перед этим запастись игровыми кодами! Для этого успейте сделать покупки в магазинах «Евроопт» или интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» до их закрытия в пятницу!

А с «Евроопт» мечты действительно сбываются! Ольга Хвесюк из Бреста в 37-м туре игры «Удача в придачу!» выиграла новую квартиру в престижном районе Минска. Довольной покупательнице удача по жизни не улыбалась, но все изменилось с игрой «Удача в придачу!». В мае выиграла сертификат на Br10, а в июле – квартиру в столице!

Пополняйте ряды участников игры «Удача в придачу!» и вы! Покупайте в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс» становитесь на шаг ближе к своей мечте! И помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на успех! Кто знает, быть может, уже в эту субботу призы от «Евроопт» ждут именно вас?