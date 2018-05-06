Невзирая на чины и ранги. Как КГБ Беларуси борется с коррупцией

Новости Беларуси. Вторую неделю подряд на самом высоком уровне звучит тема борьбы с коррупцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это не просто разговоры – конкретные уголовные дела и кадровые решения, которые были озвучены после встречи Президента с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

Так, уволен начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель. За непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Возбуждено 3 уголовных дела, по которым проходят 14 должностных лиц инспекции и 22 браконьера.

Глава государства в разговоре с Валерием Вакульчиком подчеркнул, «КГБ эффективно борется с коррупцией». Председатель комитета в свою очередь заверил, что борьба идет бескомпромиссная и принципиальная, невзирая на чины и ранги. Но одной только борьбы недостаточно: важно информировать общественность о результатах деятельности Комитета госбезопасности – в тех делах, где это возможно.