Невзирая на чины и ранги. Как КГБ Беларуси борется с коррупцией
Новости Беларуси. Вторую неделю подряд на самом высоком уровне звучит тема борьбы с коррупцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это не просто разговоры – конкретные уголовные дела и кадровые решения, которые были озвучены после встречи Президента с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.
Так, уволен начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель. За непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Возбуждено 3 уголовных дела, по которым проходят 14 должностных лиц инспекции и 22 браконьера.
Глава государства в разговоре с Валерием Вакульчиком подчеркнул, «КГБ эффективно борется с коррупцией». Председатель комитета в свою очередь заверил, что борьба идет бескомпромиссная и принципиальная, невзирая на чины и ранги.
Но одной только борьбы недостаточно: важно информировать общественность о результатах деятельности Комитета госбезопасности – в тех делах, где это возможно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли все, прячем от народа. То, что надо, мы прячем, потому что это не разглашается. Но в большинстве своем прятать нечего.
Выполняя это поручение главы государства, Валерий Вакульчик рассказал, например, о разоблачении иностранного агента - полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям. Что и говорить: конкретные примеры работают на профилактику лучше любого увещевания.