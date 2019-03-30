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Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов?

30 марта 2019 17:06
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Новости Беларуси. Невыходной день выдался 30 марта в Вилейской школе-интернате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -1

Представители пяти разных профессий собрались в ее стенах, чтобы рассказать воспитанникам о своей работе. Цель – помочь детям сориентироваться в большом и незнакомом мире, в который им скоро предстоит войти. Продолжит корреспондент СТВ Камилла Шах.   

Дмитрий из тех, про кого говорят – «влюблен в свою профессию». А от себя добавляет: эвакуаторщик – не работа, а стиль жизни. Когда ты можешь помочь человеку, в какой бы сложной ситуации со своим автомобилем он ни оказался – это придает смысл существованию.

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -4

А чтобы заинтересовать детей такой, казалось бы, земной профессией – во дворе школы устроили настоящее мотор-шоу.

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -7

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -9

Дмитрий Романюк, эвакуаторщик:
Может быть, ребята захотят выбрать в будущем какую-нибудь профессию, наподобие нашей, чтобы им было проще определиться в жизни.   

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -12

Вместо учебников на школьной парте – кисточки, зеркала, румяна и тени. На уроке красоты – полный аншлаг. На первый вопрос: «Как вы обычно умываетесь?» – девочки отвечают: «Водой с жидким мылом».   

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -15

Почему так делать нежелательно и как правильно ухаживать за юной кожей – им только предстоит узнать. О перспективах профессии расскажут те, кто в ней уже преуспел.

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -18

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -20

Светлана Марук, визажист:   
Эта профессия как раз-таки набирает обороты, именно поэтому молодому поколению интересно больше об этом узнать. Возможно, кто-то выберет путь в профессии, кто-то захочет более профессионально научиться делать макияж для себя.   

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -23

К слову, список «профессиональных гостей», с которыми хотели бы увидеться, дети составляют сами. Интересный факт: в этом перечне нет звезд эстрады или так популярных нынче программистов. Воспитанники школы-интерната выбирают профессии простые, рабочие.   

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -26

Гарантом общения выступает благотворительная организация, которая собирает запросы и приглашает специалистов. Директор признается: отказов от представителей бизнеса не получал ни разу.   

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -29

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -31

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -33

Сергей Усманов, директор благотворительного фонда:
В первую очередь, это зависит от деятельности фонда. Мы не столько заточены на деньги – собрать какую-то сумму, задарить детей подарками. Люди с большим удовольствием тратят свое время. Материальная часть – она вторична.

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -36

Владимир Полубятко, директор Вилейской специальной общеобразовательной школы-интернат:
Каждая такая встреча – это только кирпичик очень крепкий в фундамент их будущей жизни. Дело в том, что у нас из 153 воспитанников нашего учреждения образования – 50 это дети без родительского попечения. Вы понимаете, что мы должны сделать конкурентноспособную личность на выходе из нашего учреждения образования.

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -39

В школе-интернате внимательно следят за судьбой своих подопечных. И с гордостью говорят об их успехах. Например, после общения с архитектором несколько лет назад, один из выпускников выбрал для себя этот путь. И уже делает первые уверенные шаги.

Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов? -42

# Благотворительная акция # общество # Дмитрий Романюк # Светлана Марук # Сергей Усманов # Владимир Полубятко # Фотофакт

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