Невыходной день. Что объединило в Вилейской школе-интернате строителей, пекарей и визажистов?

Новости Беларуси. Невыходной день выдался 30 марта в Вилейской школе-интернате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители пяти разных профессий собрались в ее стенах, чтобы рассказать воспитанникам о своей работе. Цель – помочь детям сориентироваться в большом и незнакомом мире, в который им скоро предстоит войти. Продолжит корреспондент СТВ Камилла Шах. Дмитрий из тех, про кого говорят – «влюблен в свою профессию». А от себя добавляет: эвакуаторщик – не работа, а стиль жизни. Когда ты можешь помочь человеку, в какой бы сложной ситуации со своим автомобилем он ни оказался – это придает смысл существованию.

А чтобы заинтересовать детей такой, казалось бы, земной профессией – во дворе школы устроили настоящее мотор-шоу.

Дмитрий Романюк, эвакуаторщик:

Может быть, ребята захотят выбрать в будущем какую-нибудь профессию, наподобие нашей, чтобы им было проще определиться в жизни.

Вместо учебников на школьной парте – кисточки, зеркала, румяна и тени. На уроке красоты – полный аншлаг. На первый вопрос: «Как вы обычно умываетесь?» – девочки отвечают: «Водой с жидким мылом».

Почему так делать нежелательно и как правильно ухаживать за юной кожей – им только предстоит узнать. О перспективах профессии расскажут те, кто в ней уже преуспел.

Светлана Марук, визажист:

Эта профессия как раз-таки набирает обороты, именно поэтому молодому поколению интересно больше об этом узнать. Возможно, кто-то выберет путь в профессии, кто-то захочет более профессионально научиться делать макияж для себя.

К слову, список «профессиональных гостей», с которыми хотели бы увидеться, дети составляют сами. Интересный факт: в этом перечне нет звезд эстрады или так популярных нынче программистов. Воспитанники школы-интерната выбирают профессии простые, рабочие.

Гарантом общения выступает благотворительная организация, которая собирает запросы и приглашает специалистов. Директор признается: отказов от представителей бизнеса не получал ни разу.

Сергей Усманов, директор благотворительного фонда:

В первую очередь, это зависит от деятельности фонда. Мы не столько заточены на деньги – собрать какую-то сумму, задарить детей подарками. Люди с большим удовольствием тратят свое время. Материальная часть – она вторична.

Владимир Полубятко, директор Вилейской специальной общеобразовательной школы-интернат:

Каждая такая встреча – это только кирпичик очень крепкий в фундамент их будущей жизни. Дело в том, что у нас из 153 воспитанников нашего учреждения образования – 50 это дети без родительского попечения. Вы понимаете, что мы должны сделать конкурентноспособную личность на выходе из нашего учреждения образования.