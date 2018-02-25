«Ёсць у многіх людзей настальгія па роднай мове». Як змяніўся бізнэс краіны, калі пачаў гаварыць па-беларуску

Прыгажосць – у тым ліку мовы – у аснове і гэтага салону. Гаворку на самай мілагучнай пасля італьянскай тут гатовыя падтрымаць амаль усе майстры. Галоўнае – жаданне самаго кліента.

Францішак Жылка, прадпрымальнік, дырэктар стаматалагічнай лякарні: Ёсць у многіх людзей настальгія па роднай мове. Такі выпадак быў у тым годзе. Чалавек з Канады прыехаў спецыяльна да нас палячыцца, таму што ён даведаўся, што ў нас беларускамоўная лякарня.

Святлана Жукава, дырэктар салона прыгажосці: Мы ведаем, што ёсць людзі, шмат людзей у нас, у Беларусі, якія хацелі б размаўляць па-беларуску, але яны саромяцца сваёй недасканалай мовы. І таму ім таксама прыемна прыходзіць туды, дзе яны будуць ведаць, што з імі паразмаўляюць, і стаўленне да мовы такое з павагай, добрае.

Ігар Кольчанка, дырэктар PR-студыі:

Сейчас тоже нужно не упустить момент. Сейчас белорусский язык не принесет вам каких-то новых покупателей или сверхприбыли. Сейчас тот момент, когда каждая уважающая себя компания без фанфар и горнов должна использовать белорусский язык.

На паліўных станцыях, кавярнях і сайце. Пераход на беларускую мову сетка аўтазаправачных распачала тры гады таму.