«Каждый человек должен быть профессионалом в своём деле». Репортаж СТВ о швее, фотография которой украшает билборд на белорусских улицах

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета стала лицом проекта «Сэрцам адданыя роднай зямли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серия плакатов объединяет людей, которые своим ежедневным трудом демонстрируют преданность делу и стране и могут служить примером для всех белорусов. Оксана Неменёнок из Витебска 17 лет отдала профессии. Швея по призванию – именно так говорят о ней коллеги. Сама женщина утверждает: просто ни дня не может прожить без «строчки».

Полжизни на одном заводе. Оксана Неменёнок пришла на предприятие еще юной девушкой. «Поначалу, – смеется, – путала даже времена года». Ведь в жару здесь отшивают зимнюю коллекцию, а в стужу – летнюю. Оксана уверена: встречают по одежке. Потому всегда обращает внимание на внешний вид. Особенно радуется, когда видит на горожанах модели, созданные ее руками. Ведь, кажется, в работу женщина вкладывает всю душу.

Оксана Неменёнок, швея предприятия:

Каждый человек должен быть профессионалом в своем деле. Например, человек строит дом – он должен быть уютным, качественным. А я швея. И тоже вкладываю свою душу, мастерство в пошив каждой одежды, каждой единицы, которую мы прошиваем.

Спокойная и мягкая. Оксана никогда не метает молнии – она их пришивает. По двести штук за смену. И не только их.

Алёна Купраш, швея предприятия:

Хотелось бы догнать ее и перегнать. Но у нее огромный опыт. Это невозможно. Мы всегда обращаемся к ней за советом, за помощью, и она никогда не откажет.

Наталья Шушкевич, старший мастер предприятия:

Оксана – очень ответственный работник, одна из самых лучших, так как она выполняет практически все операции, то есть она может выполнять даже несколько.

Люди старой закалки сказали бы о ней – «стахановка». Оксана не только успевает делать свою работу. Но и помогает начинающим рукодельницам. Швея обучила немало молодых специалистов.

Анастасия Бут, СТВ:

У каждой швейной машинки, как и у человека – свой характер. Поэтому первое, с чем знакомит Оксана своих учениц, – техника. Ровный шов и работа без перебоев – залог хорошего изделия и успеха его создателя.

Трудолюбивая и скромная. Она никогда не стремилась стать директором предприятия или даже мастером. Просто любит свою работу и делает ее хорошо.