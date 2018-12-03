«Неважно какими физическими особенностями ты обладаешь, если пишешь картины». Инклюзивную студию «Палитра радости» создали в Беларуси

Сегодня Международный день инвалидов – это очень важная дата для всех, кто, несмотря на всякие подножки судьбы, продолжает радоваться жизни и помогает в этом другим.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель правления Минской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов» – Людмила Калмыкова.

Что ваша организация делает для инвалидов?

Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:

У нас инвалиды интегрированы в обществе, сейчас мы создаём инклюзивное пространство. Легче всего создать в области искусства, потому что неважно какими физическими особенностями ты обладаешь, если ты пишешь картины. Мы создали студию «Палитра радости», которая объединяет людей с творческим направлением. Эта студия объединяет людей не только с инвалидностью, но и здоровых художников. На наших выставках могут быть представлены работы и людей с инвалидностью, и людей без инвалидности. Мы, таким образом, пропагандируем творчество и создаём инклюзивное пространство.

«Обидно, когда вижу, какие громадные деньги вложены в создание безбарьерной среды, а из-за какой-то мелочи получается, что её нет»