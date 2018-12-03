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«Обидно, когда вижу, какие громадные деньги вложены в создание безбарьерной среды, а из-за какой-то мелочи получается, что её нет»

03 декабря 2018 09:28
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Сегодня Международный день инвалидов – это очень важная дата для всех, кто, несмотря на всякие подножки судьбы, продолжает радоваться жизни и помогает в этом другим.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель правления Минской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов» – Людмила Калмыкова.

Насколько действительно безбарьерна, по Вашему мнению, среда для инвалидов в Беларуси?

Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:
Очень много сил и очень много средств вкладывается государством в создание безбарьерной среды. Наша организация много сил прикладывает к тому, чтобы осуществлять контроль над правильностью выполнения этих мероприятий. Потому что очень обидно бывает, когда я вижу, какие громадные деньги вложены в создание безбарьерной среды, а из-за какой-то мелочи получается, что нет этой безбарьерной среды. Вот это бывает очень обидно!

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Людмила Калмыкова # Фотофакт

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