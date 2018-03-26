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Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину и Аману Тулееву в связи с трагедией в Кемерово

26 марта 2018 11:05
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Новости Беларуси. В связи с трагедией в Кемерово соболезнования Президенту России Владимиру Путину, губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, а также родным и близким погибших от имени белорусского народа и себя лично выразил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в городе Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России. Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в соболезновании.

«Они начали убегать, их не пропускали». Очевидцы пожара в торговом центре в Кемерово

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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