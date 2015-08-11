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Психолог, гипнолог, Олег Гребенюк раскрыл секреты гипноза и самовнушения

11 августа 2015 08:18
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Что такое гипноз? Механизм воздействия на человека - больше самовнушение, или же это скрытые действия, о которых простой человек даже и не подозревает?

Олег Гребенюк психолог, гипнолог, руководитель Минского клуба самогипноза:
Гипноз - это и есть самогипноз. Между этими понятиями можно смело поставить знак равенства. Гипнотизер никаких флюидов он не пускает, никаких даров, чтобы он вталкивал их в голову, - нет. То, что он делает - это особая техника, которая помогает  человеку погрузиться в состояние повышенной внушаемости для того, чтобы снизился порок критичности.

Значит ли это, что, если мы будем себе что-то внушать каждый день, то и будет.

Олег Гребенюк психолог, гипнолог, руководитель Минского клуба самогипноза:
Дело в том, что это не зарядка, когда встал с утра и проговорил себе: «Я такой хороший, и всё у меня хорошо…» А потом пошёл, и вновь у человека начались «тараканы», и все стало плохо.  Это образ мышления. Это позитив, о котором ты думаешь. Позитивные мысли.  Ведь в мире нет плохого и хорошего, есть просто наша реакция на это. И если реакция положительная, то это наш положительный опыт - он даёт нам новые знания и силы. А если отрицательная, - это травма. И мы её куда-то вытесняем.

Общаясь с человеком, у него есть своё мнение. Откуда оно взялось? Значит, он где-то это слышал, видел. Кто-то ему рассказал. Он, в первую очередь, убедил себя, в том, что «да, это мои мысли, и мне так нравится».  Чтобы изменить его мысль, или его точку зрения, ему надо это обосновать, доказать. В гипнозе ему не надо обосновывать. У него критики нет. Просто изменить.

Возможно ли с помощью гипноза излечить проблемы сна?

Олег Гребенюк психолог, гипнолог, руководитель Минского клуба самогипноза:
Если это не связано с какой-то физической травмой, а связано с чисто физиологической травмой, - никаких проблем.

# общество # Консультация психолога # Фотофакт # Консультация психолога # Олег Гребенюк

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